«Бить их надо»: Сатановский посоветовал Израилю не игнорировать наглость властей Украины

Тель-Авив должен поставить Киев на место, считает политолог Евгений Сатановский. Об этом он написал в Telegram-канале.
По информации издания «ПолитРоссия», глава МИД Израиля Эли Коэн может в ближайшее время приехать в Киев. Как отметил Сатановский, украинские власти ждут этого с нетерпением, поскольку надеются выпросить больше финансовой помощи. Он призвал израильское руководство четко определить отношения между двумя странами, иначе наглость киевского режима станет еще более вопиющей.
«Бить их, вообще-то, надо, отучая от такого поведения, как били Паниковского у Ильфа и Петрова, когда его ловили», – подчеркнул Сатановский.
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет ранее заявил, что российско-украинские переговоры сорвались из-за США, Германии и Франции. В МИД РФ назвали это еще одним свидетельством нежелания Запада урегулировать конфликт мирным путем, передает телеканал «360».