«Бить их надо»: Сатановский посоветовал Израилю не игнорировать наглость властей Украины

По информации издания «ПолитРоссия», глава МИД Израиля Эли Коэн может в ближайшее время приехать в Киев. Как отметил Сатановский, украинские власти ждут этого с нетерпением, поскольку надеются выпросить больше финансовой помощи. Он призвал израильское руководство четко определить отношения между двумя странами, иначе наглость киевского режима станет еще более вопиющей.