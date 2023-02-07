В Госдуме объяснили, почему население Турции подозревает США в землетрясении

Среди части населения Турции распространяются слухи о том, что сильнейшее с 1939 года землетрясение было вызвано с помощью неизвестных американских технологий, чтобы помешать избирательной кампании президента Реджепа Эрдогана – и это вовсе «не плод турецкой пропаганды», полагает депутат Госдумы Олег Морозов.
По мнению парламентария, взгляд на мир, в котором руководство США предстает как «абсолютное зло», живет в некоторых обществах «естественным путем, без всякой пропаганды».
В одних государствах искусственно насаждается миф о том, что «во всем виновата Россия», в других же этот миф не приживается, а место главного виновника всех бед отведено Соединенным Штатам. Но между этими суждениями есть большая разница, подчеркивает Морозов.
«У России нет глобального присутствия и доминирования в мире! Ни военного, ни экономического, ни информационного. Поэтому ее "всемирная вина " - полностью плод мифотворчества. А вот вина Америки вещь вполне осязаемая, так как ее уши торчат из любого мирового конфликта и любой заварушки», – заявил Морозов в Telegram.
Поэтому в головах людей во многих странах мира Штаты обретают облик «мирового Левиафана, способного вспучивать землю», заключил парламентарий.
По последним данным, число жертв землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции и Сирии, превысило 4,5 тысячи человек.
Более 20 тысяч получили ранения и травмы различной степени тяжести, свыше 5 тысяч зданий разрушены – разбор завалов продолжается, поэтому число погибших растет. Подробнее о катастрофе и международной реакции на нее – в нашей статье.