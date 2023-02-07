Директоров Цифромеда и центра Ростеха задержали по делу о мошенничестве в Москве

Поимка подозреваемых прошла при передаче им 2,5 млн рублей гендиректором Московского центра новых технологий телекоммуникаций. Ранее компания выиграла в конкурсе госзакупок от регионального минздрава. Она должна была отвечать за функционирование работы контакт-центра службы «122». Впоследствии фигуранты встретились с главой фирмы и заявили, что за победу в тендере необходимо заплатить 10 млн рублей.