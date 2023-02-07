Одной из жертв землетрясения в Турции стал россиянин

Гражданин России погиб во время разрушительного землетрясения, случившего в Турции, пишет РЕН ТВ.
Природная катастрофа произошла в ночь на 6 февраля. Эпицентр землетрясения был в 26 км от города Газиантеп. Подземные толчки ощущались в 10 провинциях Турции, а также в близлежащих государствах. За ними последовало еще почти 150 афтершоков.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это землетрясение самым мощным стихийным бедствием для республики с 1939 года. Ее жертвами стали более 2 тысяч человек, порядка 16 тысяч получили ранения. В связи с этими событиями в Турции отменены все спортивные национальные мероприятия.