Одной из жертв землетрясения в Турции стал россиянин

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это землетрясение самым мощным стихийным бедствием для республики с 1939 года. Ее жертвами стали более 2 тысяч человек, порядка 16 тысяч получили ранения. В связи с этими событиями в Турции отменены все спортивные национальные мероприятия.