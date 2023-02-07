Россия рекордно нарастила поставки нефти по морю

Объемы нефти, транспортируемой Россией по морю, достигли рекордных значений с 2022 года. При этом поставки сырья по трубопроводам продемонстрировали существенное сокращение, утверждает Bloomberg.
Так, по сведениям издания, к 3 февраля суточный вывоз российского энергоресурса танкерами увеличился на 125 тысяч баррелей и достиг 3,456 млн баррелей. В то же время объем прокачки по трубопроводам в Германию и Польшу упал до 120 тысяч баррелей в день. Между тем прошлым летом поставки по этому направлению составляли 510 тысяч баррелей, напомнило агентство.
Ключевыми покупателями российской нефти, перевозимой морем, стали Китай, Индия и Турция. Транспортировка в эти страны и еще неизвестные пункты назначения оценивается в 3,29 млн баррелей в сутки. Это рекордный показатель с начала 2022 года. Единственным получателем энергоносителя из России, поставляемого танкерами, в Европе оказалась Болгария.