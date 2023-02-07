Россия рекордно нарастила поставки нефти по морю

Так, по сведениям издания, к 3 февраля суточный вывоз российского энергоресурса танкерами увеличился на 125 тысяч баррелей и достиг 3,456 млн баррелей. В то же время объем прокачки по трубопроводам в Германию и Польшу упал до 120 тысяч баррелей в день. Между тем прошлым летом поставки по этому направлению составляли 510 тысяч баррелей, напомнило агентство.