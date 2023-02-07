«Каждый день идет тяжелая работа»: Пригожин рассказал о деятельности по закреплению за бойцами ЧВК «Вагнер» статуса участников СВО

Ранее предприниматель встретился с родными погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко из ЯНАО. Семья пожаловалась, что местные чиновники не помогли организовать похороны отдавшего жизнь за страну парня, поэтому отцу пришлось везти тело сына до кладбища в прицепе своего автомобиля. Пригожин заверил, что других погибших бойцов ЧВК «Вагнер» похоронят достойно и без капризов местных администраций.