«Каждый день идет тяжелая работа»: Пригожин рассказал о деятельности по закреплению за бойцами ЧВК «Вагнер» статуса участников СВО

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на обращение матери одного из погибших бойцов ЧВК «Вагнер», которую интересовали льготы от государства. Предприниматель заверил, что скоро все участники боевых действий получат статус ветеранов.
Обратившаяся к Пригожину женщина уточнила, что ее сын погиб под Бахмутом в сентябре. По словам матери бойца, она ни в коем случае не хочет ставить под сомнение подвиги ребят, отдавших жизни в боях.
«Они все достойны уважения и благодарности, не важно, сидели они или пришли добровольно, но, я считаю, и со мной согласны все матери и жены погибших бойцов, в том, что вы должны предложить правительству узаконить ваших бойцов и признать их участниками СВО. Их жены и дети должны иметь такие же льготы от правительства, как и другие участники СВО», — говорится в письме женщины, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Мать погибшего добавила, что бойцы ЧВК «Вагнер» заслужили это своими жизнями. Нельзя разделять участников спецоперации на своих и чужих.
«Мне Минобороны на мое письмо прислало ответ, что ребята являются наемниками и подлежат уголовной ответственности, так как это сочетается с тем, что им разрешают воевать и погибать за Россию, а признавать не хотят», — отметила россиянка, потерявшая сына.
Пригожин отреагировал на письмо женщины. Бизнесмен рассказал, что вопросом признания бойцов ЧВК «Вагнер» участниками СВО и закрепления льгот для них активно занимаются.
«Поверьте, что каждый день идет тяжелая работа. В результате этой работы бюрократия ломается. И уже в ближайшее время все участники боевых действий, вне зависимости от того, являлись они военнослужащими или добровольцами, пришли они из мест лишения свободы или нет, будут получать статус ветерана боевых действий. Поэтому Родина о них знает и помнит, несет и будет нести обязательства перед родственниками», — заявил Пригожин.
Ранее предприниматель встретился с родными погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко из ЯНАО. Семья пожаловалась, что местные чиновники не помогли организовать похороны отдавшего жизнь за страну парня, поэтому отцу пришлось везти тело сына до кладбища в прицепе своего автомобиля. Пригожин заверил, что других погибших бойцов ЧВК «Вагнер» похоронят достойно и без капризов местных администраций.