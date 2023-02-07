Поликарпов объяснил, почему Украина внезапно устроила кадровые перестановки

Также политолог отметил, что возникает масса вопросов по поводу назначения министром обороны Кирилла Буданова. Ведь именно его еще недавно называли ответственным за крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области, в результате которого 18 января погибло руководство МВД Украины, в том числе и глава ведомства Денис Монастырский.