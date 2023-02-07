Поликарпов объяснил, почему Украина внезапно устроила кадровые перестановки

Кадровые перестановки в Кабинете министров Украины связаны с необходимостью заменить политиков профессионалами. Особенно на фоне сообщений зарубежных СМИ о гигантских потерях ВСУ на полях российской спецоперации.
Такое мнение в комментарии информагентству «Журналистская правда» высказал политолог Михаил Поликарпов.
Напомним, в минувшее воскресенье, 5 февраля, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил, что министр обороны страны Алексей Резников покидает этот пост. Вместо него военное ведомство возглавит нынешний начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. А Резников, по словам Арахамии, возглавит Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, заменив на посту министра Павля Рябикина.
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Эти перестановки, по словам Арахамии, должны послужить «усилению военно-промышленного сотрудничества».
Однако позже стало известно, что Алексей Резников отказался занять пост главы Минпромторга.
«Резникову предложили должность, справиться с задачами которой очень тяжело. Учитывая "хотелки" властей, и, мягко скажем, не очень хорошее состояние украинской промышленности, понятно, что, кто бы ее не возглавил, он не вытянет. Тем более, что Резников – не управленец, а политик», – заявил по этому поводу Михаил Поликарпов.
Также политолог отметил, что возникает масса вопросов по поводу назначения министром обороны Кирилла Буданова. Ведь именно его еще недавно называли ответственным за крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области, в результате которого 18 января погибло руководство МВД Украины, в том числе и глава ведомства Денис Монастырский.
«Непонятно, как поведет себя Буданов в роли министра обороны, потому что это, мягко говоря, не совсем его, – рассуждает Поликарпов. – Хватит ли у него, например, смелости сказать, что поставки британских танков Challenger2 Украине не нужны? От четырнадцати этих тяжелых супер-танков никакой реальной помощи не будет, а службы по снабжению получат лишнюю головную боль. И как он отнесется к возможным поставкам на Украину устаревших немецких танков Leopard1».
В этой ситуации, считает эксперт, важно понять, что собой представляет новый министр обороны. Будет интересно посмотреть, что возьмет верх в деятельности Буданова на посту министра обороны – «профессионализм» или политическая необходимость регулярно выступать с демаршами по поводу поставок западных танков Украине.
А Резникова, уверен Поликарпов, просто сбросили с шахматной доски как отыгранную фигуру.
Но, несмотря на неудовлетвореность работой Минобороны и СБУ, самые большие вопросы, добавил политолог, возникают к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Особенно на фоне недавних публикаций в турецкой прессе со ссылкой на израильские источники информации о гигантских потерях украинской армии.
Учитывая то, как Залужный ведет боевые действия, его уже пора «награждать» российскими орденами, иронично заключил Поликарпов.