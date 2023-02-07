«Заводы разрушены». Либералы во власти подрывают позиции РФ, уничтожая производство – Делягин

Россия не справляется с импортозамещением: страна не производит собственную бытовую технику при всех имеющихся возможностях, поскольку ключевые ресурсы для производства контролируют олигархи. Об этом заявил депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин.
Российская техническая промышленность неконкурентоспособна – на отечественные товары сохраняется высокая цена. При этом купить иностранную фирменную продукцию аналогичного класса можно в полтора-два раза дешевле.
Пока в РФ налажен только выпуск холодильного оборудования, однако если речь идет о другой бытовой технике, в том числе мелкой – это «полный швах», констатирует экономист.
«Почему? А все просто — в стране очень дорогие финансовые и иные ресурсы. Денег вроде как много, сырья, электроэнергии и всего прочего тоже, но все почему-то стоит непомерных денег. Потому, что все оно в руках олигархов — как частных, так и государственных. Нет ничего, даже банальных кофемолок — заводы по их выпуску разрушены», – отмечает Делягин.
Россияне так и не увидели российского пылесоса, при этом советские пылесосы до сих пор работают – «потому что в СССР производили и электромоторы, и подшипники, в огромном ассортименте и количестве». Всего этого, как и остальных базовых запчастей, необходимых для любой отрасли промышленности, в стране сейчас не делают: поэтому вопрос о собственной бытовой технике «даже не стоит».
Оживить российские заводы просто – деньги для этого есть, причем много. В банковском секторе большой избыток ликвидности в 4,47 триллиона рублей, но эти средства не идут стране на пользу.
«Средства, накопленные банками, работают не на страну, а, напротив, на разрушительные для нее финансовые спекуляции, что связано с недоступностью кредитов для реального сектора. Созданная и непрерывно совершенствуемая либералами банковская система обеспечивает не развитие, а его блокирование, подрывая позиции РФ в ее глобальном противостоянии с „коллективным Западом“», – подчеркивает Делягин в своей статье.
Ранее Делягин заявил, что в России продолжается политика Гайдара и Чубайса, направленная на уничтожение страны. Подробнее – в нашей статье.