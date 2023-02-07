«Заводы разрушены». Либералы во власти подрывают позиции РФ, уничтожая производство – Делягин

Россияне так и не увидели российского пылесоса, при этом советские пылесосы до сих пор работают – «потому что в СССР производили и электромоторы, и подшипники, в огромном ассортименте и количестве». Всего этого, как и остальных базовых запчастей, необходимых для любой отрасли промышленности, в стране сейчас не делают: поэтому вопрос о собственной бытовой технике «даже не стоит».