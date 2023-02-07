LCI: планы Запада разрушить российскую экономику оказались сорваны тактикой Кремля

Западные санкции не сумели сломить экономику России. Это констатировал в эфире французского телеканала La Chaîne Info ведущий Давид Пюжадас.
Так он прокомментировал скорректированный прогноз Международного валютного фонда. МВФ в январском прогнозе повысил оценки по экономике РФ. Теперь фонд ожидает, что в текущем году российский ВВП поднимется на 0,3%, тогда как в октябре 2022 года прогнозировалось падение на 2,3%.
На Западе предрекали годы дефицита и удушья для России, но последние прогнозы роста МВФ говорят ровно противоположное. Страна не только не скатится в рецессию, но ее рост в ближайшие два года будет выше, чем у Европы или США. признал ведущий.
Центральный банк РФ совместно с правительством предпринял ряд мер, которые помогли избежать паники у населения и стабилизировать нацвалюту, заключили в студии.