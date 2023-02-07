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Reuters: власти Швейцарии испытывают сомнения из-за поставок оружия на Украину

Армия
Reuters: власти Швейцарии испытывают сомнения из-за поставок оружия на Украину

Швейцария может отказаться от традиционной политики нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину из-за оказываемого на страну мощного политического давления.

Об этом сообщает Reuters, цитируя лидера швейцарской Свободной демократической партии Тьерри Буркарта.

«Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира», — заявил политик.

Буркарт отметил, что правительство Швейцарии может разрешить реэкспорт оружия и боеприпасов в страны «с такими же демократическими ценностями», имея в виду военную помощь Запада киевскому националистическому режиму.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"