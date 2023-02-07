Родные некоторых украинских военнослужащих просят не возвращать их на родину, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Матери и жены украинцев опасаются, что их снова отправят на военную службу. Женщины убеждены, что их близким лучше остаться в плену. При этом сами украинские военнослужащие рассказывают страшные откровения о службе и отношении к ним со стороны командования.
«Людей используют как пушечное мясо в битве до последнего украинца», — рассказал Дмитрий Полянский.
Украинская прокуратура начала расследовать инциденты с участием ВСУ. Для этого ее представители прибыли в зону специальной военной операции, отмечает телеканал «360» со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко. Их появление связано с жалобами на поведение командиров ВСУ на местах.