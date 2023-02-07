Арестович: украинцы «просто обалдеют» от исхода российской спецоперации

Российская спецоперация может завершиться не так, как этого хотят украинцы. Об этом заявил бывший советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович.
По словам политика, Киеву для успеха необходимы 400 тысяч хорошо обученных бойцов с оружием Североатлантического альянса. Однако этого не будет в ближайшие годы. Украинское общество просто не готово к провальному исходу.
«Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — подчеркнул Арестович.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что Альянс не собирается становиться стороной украинского конфликта, передает телеканал «360».