Бизнесмены со всего мира опасаются наплыва неплатежеспособных китайских туристов

Власти Китая отказались от строгих ограничений, введенных из-за коронавируса, и разрешили местным жителям путешествовать по миру.
В начале февраля около 20 стран ожидают туристов из КНР. Путешественники также отправятся и в Россию. Далеко не все страны рады турпотоку из КНР. Бизнесмены полагают, что только 10% китайских путешественников платежеспособны.
К тому же многих пугает поведение туристов из КНР. Некоторые из них ведут себя взбалмошно и неуправляемо, толкаются, кричат и мусорят. Если китайцу не понравится еда, он посчитает путешествие плохим, пишет «Лента.ру».
В России тем временем продолжает развиваться внутренний туризм. Только один Серпухов в Подмосковье за год принял более миллиона путешественников, отмечает телеканал «360». Особенно активно туристы посещали город в новогодние праздники.