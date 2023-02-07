Гагин: ВСУ расстреляли наемников из Польши в Угледаре

Украинские вооруженные силы расстреляли группу наемников из Польши в Угледаре. Этой информацией поделился временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
По его словам, украинские военнослужащие расстреляли иностранных наемников в ночь с 5 на 6 февраля. Он также рассказал, что в последнее время столкновения ВСУ и польских подразделений начали происходить чаще. Это доказывают радиоперехваты. Гагин уточнил это во время беседы с ТАСС.
Политик также сообщил, что о больших конфронтациях между украинскими военнослужащими и польскими наемниками говорят и пленные. Их задержали под Угледаром за последнее время.