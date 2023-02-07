Премьер Японии Кисида намерен заключить мирный договор с Россией

Токио намерен поставить точку в нерешенных вопросах с Россией и заключить мирный договор. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Политик отметил, что вопрос о северных территориях остается нерешенным 77 лет после окончания войны, а мирный договор так и не заключен. Это является крайне прискорбным фактом, указал Кисида.
Вместе с этим он осудил Россию за действия на Украине. Премьер Японии заявил, что Токио продолжит оказывать санкционное давление на Москву.
Телеканал «Царьград» ранее сообщал, что Россия отказалась согласовывать с Японией сроки консультаций по промыслу японских рыбаков в водах около Курильских островов. В МИД РФ подчеркнули, что отношения между двумя странами «деградируют».