По его словам, он ненавидит смотреть, как умирают его сограждане, однако они сражаются не за ту страну. Дрейвен осознает, что у России не было другого выбора, кроме как убрать американских наемников с поля. Ветеран также призвал жителей США прекратить вести новые бессмысленные войны Вашингтона.