Наемники из США на Украине сражаются не на той стороне. Это заявление на своей странице в социальной сети Twitter сделал американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.
По его словам, он ненавидит смотреть, как умирают его сограждане, однако они сражаются не за ту страну. Дрейвен осознает, что у России не было другого выбора, кроме как убрать американских наемников с поля. Ветеран также призвал жителей США прекратить вести новые бессмысленные войны Вашингтона.
В ноябре официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что на Украину прилетело более 8 тыс. наемников из более чем 60 стран. Самые большие группы прибыли из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании.