Американский политик Янг напомнил о задаче России на Украине

Янг так прокомментировал публикацию одного из пользователей, который заявил, что не только Крым и Донбасс являются Россией, но и оставшаяся часть Украины. Политик ответил, что Москва едва ли необходима Западная Украина, в том числе Львов. Кремль заинтересован, чтобы на этой территории никогда не находились военные НАТО.