Американский политик Янг напомнил о задаче России на Украине

Задача России на Украине заключается в демилитаризации и денацификации страны. Об этом напомнил американский политик-демократ, кандидат на должность губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
«Я думаю, что Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины», — написал он на своей странице в социальной сети Twitter.
Янг так прокомментировал публикацию одного из пользователей, который заявил, что не только Крым и Донбасс являются Россией, но и оставшаяся часть Украины. Политик ответил, что Москва едва ли необходима Западная Украина, в том числе Львов. Кремль заинтересован, чтобы на этой территории никогда не находились военные НАТО.