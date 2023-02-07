Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к трем тысячам

Жертвами землетрясения в Турции стали 2921 человек, 15 834 человека ранены. Такие данные со ссылкой управление страны по чрезвычайным ситуациям (AFAD) публикует Anadolu.
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки также привели к разрушениям в сирийских провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Тартус, где погибли 711 человек и пострадал – 1431 человек.
После обеда 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,6, от которого сильнее других пострадал турецкий город Газиантеп. Позже сейсмологи зарегистрировали десятки афтершоков и новые толчки магнитудой 7,7.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением к нации, объявив общенациональный траур. Он будет действовать до 12 февраля включительно.