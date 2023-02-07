Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к трем тысячам

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки также привели к разрушениям в сирийских провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Тартус, где погибли 711 человек и пострадал – 1431 человек.