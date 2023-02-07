Посол Любинский: Австрия не может гарантировать себе стабильное энергоснабжение без России

Доля российского газа оценивается в Австрии почти в 50%. Загрузка газохранилищ страны перед отопительным сезоном была во многом обеспечена поставками из России, сообщил «Известиям» посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
«Загрузка местных газохранилищ перед отопительным сезоном во многом была обеспечена за счет поставок из РФ, пусть здесь об этом и предпочитают умалчивать», — отметил дипломат.
Доля российского газа до сих пор оценивается в Австрии почти в 50%. Без участия РФ гарантировать стабильное энергоснабжение страны «все же не очень получается», объяснил Любинский.
Чтобы отказаться от газа из России, австрийскому правительству приходится платить высокую цену. При сокращении экспорта на 40% в январе-октябре прошлого года цены на газ подскочили на 127%, уточнил Любинский. Дипломат назвал расплатой за конъюнктурную политику рекордную инфляцию, взрывной рост тарифов, волну банкротств и закрытие предприятий.