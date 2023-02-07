Посол Любинский: Австрия не может гарантировать себе стабильное энергоснабжение без России

Чтобы отказаться от газа из России, австрийскому правительству приходится платить высокую цену. При сокращении экспорта на 40% в январе-октябре прошлого года цены на газ подскочили на 127%, уточнил Любинский. Дипломат назвал расплатой за конъюнктурную политику рекордную инфляцию, взрывной рост тарифов, волну банкротств и закрытие предприятий.