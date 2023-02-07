С Новым Годом!

Американский аналитик оценил ущерб США от Байдена

Политика
Американский аналитик оценил ущерб США от Байдена

Президенту США Джо Байдену и членам Белого дома стоит постыдиться за результаты своей работы, а не ждать высокой оценки от конгресса. За прошедшие два года администрация американского лидера нанесла ущерб стране и за ее пределами.

Консервативный политический аналитик Чарльз Ортел отметил, что Байден уверен в своей успешной работе. Однако вице-президент Камала Харрис и глава государства на самом деле стали посмешищами, передает РИА Новости.

США сегодня сталкиваются с огромным количеством проблем. Аналитик напомнил про ужасное положение на границе с Мексикой, а также высоком уровне преступности в стране. Все также печально и на рынке труда, констатировал эксперт.

#байден #белый дом #рынок труда

Трансляция медиагруппы "Патриот"