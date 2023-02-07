Арестович предрек Украине разделение по корейскому сценарию

Украина может повторить «корейский сценарий» развития после окончания конфликта. Такое мнение озвучил экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Выход из конфликта может оказаться «совсем не таким», каким казался полгода или три месяца назад, предупредил Арестович. Он отметил, что возможен «сценарий двух Корей».
«Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается», – считает Арестович.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что российские дипломаты и Запад предлагают Киеву «корейский сценарий», сообщает «Царьград». Однако исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов опроверг заявление украинской стороны.