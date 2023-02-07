Французский политик призвал прекратить поставки оружия Украине из-за коррупции

Киев неправомерно использует западные поставки, о чем свидетельствует коррупционный скандал на Украине. Об этом рассказал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.
Он отметил, что украинский министр обороны Алексей Резников оказался замешан в деле о коррупции. Французский политик возмутился, что вся отправленная Киеву помощь была полностью расхищена.
Ранее депутат Рады Давид Арахамия сообщил, что Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Новым главой Минобороны станет руководитель главного управления разведки МО Кирилл Буданов.