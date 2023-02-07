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Офицер ВСУ Ярославский: россияне заняли более трети территории Артемовска

Армия
Офицер ВСУ Ярославский: россияне заняли более трети территории Артемовска

Россияне заняли свыше трети территории Артемовска. Этой информацией поделился офицер украинских вооруженных сил Денис Ярославский.

По его словам, бойцы уверенно берут населенный пункт. Украинские формирования в этом регионе столкнулись с сильным противником, который постоянно учится. Ярославский рассказал об этом во время беседы с одним из изданий.

ЧВК «Вагнер» продолжает крушить оборону противника в городской черте Бахмута. На юге города штурмовики добились существенных успехов после полной зачистки северных окраин поселка Опытное. Однако украинские формирования оказывают жесткое сопротивление. В боях также участвуют члены националистических батальонов.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"