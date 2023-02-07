«Мы-то Пелоси сбивать не стали». Политолог Маслов рассказал, за что китайцы обиделись на США

История с китайским метеозондом, который отклонился от курса, несколько дней находился в воздушном пространстве США и в конце-концов был сбит американскими военными, пошел на пользу дипломатическим отношениям между Пекином и Вашингтоном, но глубоко возмутил и обидел жителей Поднебесной.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
Как напомнил политолог, из-за инцидента с китайским воздушным шаром глава Госдепартамента США Энтони Блинкен отложил намеченный ранее визит в Пекин на неопределенный срок. Но, по его мнению, это пошло обеим сторонам только на пользу.
«Визит Блинкена, скорее всего, не принес бы вообще ничего. Он был бы неудачным для обеих сторон, потому что Блинкену пришлось бы озвучить проблему с Тайванем, китайцы ответили бы тем, чем обычно отвечают, то есть послали бы его куда подальше. После этого Блинкену пришлось бы заявить, что никакого расширенного товарооборота между Китаем и США быть не может, и компания Huawei будет заблокирована в США, как и раньше. Точно так же американским компаниям будет запрещено инвестировать в совместные исследования, которые касаются высоких технологи», – объяснил эксперт.
В итоге вышло бы так, что Блинкен приехал в Китай только для того, чтобы в очередной раз поругаться с Пекином. Также в ходе визита неизбежно зашел бы разговор о России и Китай ловко от него уклонился бы.
«Такое впечатление, что этот шар попался очень вовремя», – констатировал Маслов.
При этом, по его словам, рядовые китайцы, пользователи соцсетей, где общаются представители среднего и малого бизнеса, восприняли действия Соединенных Штатов, сбивших аэростат пущенной с самолета ракетой, с обидой.
Эти предприниматели в большинстве своем живут за счет взаимодействия с США и они рассчитывали на полное восстановление испорченных в последнее время взаимоотношений.
«Многие рассчитывали на то, что визит Блинкена принесет ослабление запретов на поставки товаров в США. <…> По-человечески к США относились неплохо. И тут такой сбой – в прямом и переносном смысле. Люди страшно обиделись. Китайский интернет "полыхнул" с точки зрения антиамериканских высказываний. И там звучит не столько ненависть или недружелюбие, сколько обида: мы хотели с вами "переподружиться", а вы к нам так относитесь», – рассказал Маслов.
В ходе бурного обсуждения ситуации пользователи китайских соцсетей, по его словам, начали делиться шуткой, которая превратилась в мем и начала быстро распространяться в интернете.
Суть шутки заключается в том, что китайцы напоминают друг другу как они в августе 2022 года не стали сбивать самолет Нэнси Пелоси, занимавшей на тот момент пост спикера Палаты представителей Конгресса США, которая посетила Тайвань вопреки воле Пекина. А вот американцы полгода спустя все же сбили китайский воздушный шарик.
«Параллель еще та, но мем всегда устроен на передергивании ситуации», – заключает Алексей Маслов.
Напомним, ранее замминистра иностранных дел КНР Се Фэн заявил, что действия Соединенных Штатов оказали серьезное влияние на процесс стабилизации китайско-американских отношений, над которым работали обе стороны, и нанесли этим отношениям ущерб.