ООН стоит избавиться от американской зависимости. Этой информацией поделился член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, слова которого передает РИА Новости.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что перспективы достижения мира в украинском кризисе уменьшаются. Вероятность будущей эскалации увеличивается, а мировая общественность приближается к более широкомасштабному конфликту.
По словам депутата, опасения генсека о возникновении больших столкновений имеют место. Однако самостоятельность организации от США является реальной возможностью вернуть доверие к ООН и оказать влияние на опасения Гутерреша.
Ранее сообщалось, что западные страны пытаются скрыть некоторые шаги Вашингтона. Это обвинение выдвинул постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Материал об этом опубликовал «Царьград».