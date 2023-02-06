Первый самолет МЧС России направился в Турцию

Российские сотрудники экстренных служб направились в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Первый самолет МЧС РФ уже вылетел в республику, передает РИА Новости.
Первым из аэропорта Жуковский вылетело воздушное судно Ан-148, на борту которого находится заместитель главы ведомства Александр Чуприян. Еще два самолета полетят за ним. При этом в Сирию должен направиться один Ил-76.
Очень сильное землетрясение произошло в Турции ночью 6 февраля. Подземные толчки стали самыми мощными в стране с 1939 года. В результате инцидента более 5,6 тыс. зданий обрушились. Траур по жертвам происшествия в республике продлится до 12 февраля.