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Власти Турции сообщили о разрушении 5 606 зданий в результате землетрясения

Происшествия
Власти Турции сообщили о разрушении 5 606 зданий в результате землетрясения

Более 5 тысяч зданий были разрушены в результате землетрясения. Об этом сообщили власти Турции.

Мощнейшее землетрясение произошло в 05:17 по московскому времени в Турции. В районе Пазарджик Кахраманмараша находился сам эпицентр стихии. Магнитуда подземных толчков достигала 6,4 и 6,5 в городах Нурдаги и Ислахие соответственно.

Кроме того, разрушения были зафиксированы в Османие, Кахраманмараше, Килисе, Газиантепе, Малатье и Хатае. В результате трагедии погибло больше тысячи человек. Стихия добралась также до Ливана, Сирии и Грузии.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"