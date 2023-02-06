Власти Турции сообщили о разрушении 5 606 зданий в результате землетрясения

Более 5 тысяч зданий были разрушены в результате землетрясения. Об этом сообщили власти Турции.
Мощнейшее землетрясение произошло в 05:17 по московскому времени в Турции. В районе Пазарджик Кахраманмараша находился сам эпицентр стихии. Магнитуда подземных толчков достигала 6,4 и 6,5 в городах Нурдаги и Ислахие соответственно.
Кроме того, разрушения были зафиксированы в Османие, Кахраманмараше, Килисе, Газиантепе, Малатье и Хатае. В результате трагедии погибло больше тысячи человек. Стихия добралась также до Ливана, Сирии и Грузии.