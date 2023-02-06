«Купол» не поставят. Сатановский объяснил заявления Израиля о помощи Украине

Комментируя эти слова, Евгений Сатановский напомнил, что Израиль ранее неоднократно давал понять, что не собирается никому предоставлять «Железный купол». Тем более, что для Украины эта система противовоздушной обороны совершенно бесполезна – она не может перехватывать большую часть ракет, которые используются против ВСУ.