«Купол» не поставят. Сатановский объяснил заявления Израиля о помощи Украине

Израиль считает своей первостепенной задачей отстаивание собственных национальных интересов и не намерен отвлекаться ни на что другое. Поэтому надеждам Украины на поставку израильской системы ПВО «Железный купол» скорее всего сбыться не суждено.
Уверенность в этом в разговоре с изданием «Вечерняя Москва» высказал политолог и публицист, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, по мнению которого обещания Иерусалима оказать Киеву военную помощь были сделаны под давлением Соединенных Штатов.
Напомним, 28 января посол Еврейского государства в Германии заявил, что Израиль оказывает Украине военную помощь «за кулисами». А в первых числах февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN допустил, что Украине может быть передана система противовоздушной обороны «Железный купол».
Комментируя эти слова, Евгений Сатановский напомнил, что Израиль ранее неоднократно давал понять, что не собирается никому предоставлять «Железный купол». Тем более, что для Украины эта система противовоздушной обороны совершенно бесполезна – она не может перехватывать большую часть ракет, которые используются против ВСУ.
Учитывая все это, заявления Иерусалима надо воспринимать спокойно, считает политолог, так как они являются «образцом дипломатической игры».
«Позиция Израиля неизменна, – уверен политолог. – Израиль руководствуется исключительно собственными интересами. Но страна находится под серьезнейшим американским давлением, а на носу у Израиля война с Ираном. Отсюда и эти уклончивые политические заявления».
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, напомнил Сатановский, в скором времени собирается посетить Киев. И еще до этой поездки Украина поспешила выдвинуть Израилю новые требования, в том числе выделение кредита на 500 миллионов долларов, согласие на лечение украинских военнослужащих и осуждение действий РФ.
Часть этих требований, по мнению Сатановского, власти Израиля выполнить могут – например, могут выделить кредит и взять на лечение военнослужащих ВСУ. Но населению Израиля это может не понравиться.
«Когда в Израиль на лечение приедут нацисты типа "Азова"*(запрещенной в России организации), татуированные портретами Гитлера и Бандеры, свастиками, молниями СС, будет интересно посмотреть на израильских политиков и врачей», – отметил эксперт.
А если Израиль решит «осудить» Россию, он тем самым создаст неловкую ситуацию. Ведь России придется отвечать, и она может напомнить израильской стороне о занятых ею Голанских высотах, несмотря на резолюцию Совбеза ООН, по которой эта территория принадлежит Сирии.
Но военная помощь Украине со стороны властей Израиля маловероятна, так как позиция Еврейского государства не является антироссийской.
Позиция нынешнего израильского правительства заключается в том, чтобы отстаивать национальные интересы страны. Перед Израилем стоит единственная задача – уцелеть. Ее и стремятся выполнить власти страны, заключил Сатановский.