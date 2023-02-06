Комитет Госдумы одобрил проект о десяти годах лишения свободы для коллекторов за угрозы

Комитет ГД по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал Думе принять во II чтении законопроект, предусматривающий ответственность в виде 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы в адрес должников.
Документ предполагает, что к общественно опасным деяниям могут отнести действия коллекторов, сопряженные с насилием или угрозами его применения. За соответствующие деяния предусматривается наказание от 5 до 10 лишения свободы.
Законопроект предполагает введение уголовной ответственности для некомпетентных коллекторов. В качестве альтернативного наказания предлагаются принудительные работы сроком до пяти лет.