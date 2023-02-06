«Целеуказания нет». Леонков объяснил, почему ракета «Кинжал» вызывает панику у военных НАТО

Напомним, ранее Алексей Леонков сообщил, что у России помимо «Кинжалов» есть оружие, заставляющее западных оппонентов трепетать от страха. Речь, в частности, идет о подводном беспилотнике «Посейдон», снаряженном ядерной боеголовкой, который может неограниченно долго автономно перемещаться на глубине до тысячи метров со скоростью до 200 километров в час.