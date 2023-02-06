«Целеуказания нет». Леонков объяснил, почему ракета «Кинжал» вызывает панику у военных НАТО

Западным странам нечего противопоставить российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал» и именно поэтому угроза использования этих боеприпасов приводит в такую панику и Украину, и страны НАТО.
Об этом в беседе с информационным порталом Life рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Россия, по словам эксперта, использует ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, гораздо реже, чем там звучит воздушная тревога.
«Кинжалы» используются для уничтожения особых объектов – хорошо защищенных и заглубленных, точные координаты расположения которых становятся известны российской стороне
«У "Кинжала" проникающие способности (сквозь железобетонные укрытия) потрясающие, да еще на такой скорости, что усиливает проникновение, – рассказал Леонков. – Все просчитывается, выбирается цель, по ней наносится удар. Если вы знаете, на какой глубине находится объект, он будет поражен. А в ракете еще есть замедлитель, позволяющий контролировать процесс. Когда "Кинжал" проникает внутрь объекта, он там все уничтожает. Мы так, наверное, треть запасов "Точек-У" под Ивано-Франковском уничтожили. По нефтебазе тоже били. ВСУ считали, что она хорошо защищена, а долбанули "Кинжалы" – взлетела на воздух. Вот так».
При этом страны Запада, особенно Соединенные Штаты, несмотря на все усилия, не могут даже приблизиться к тому уровню, который задают российские ракеты «Кинжал», добавил Леонков.
Те ракеты, об испытаниях которых сообщал Пентагон, балансируют на границе сверхзвука и гиперзвука, их характеристики несопоставимы со скоростью, которую развивает «Кинжал».
К тому же у Запада большие проблемы и со средствами противоракетной обороны – в мире просто нет системы ПВО, способной перехватить ракету «Кинжал», убежден Леонков.
«Лучшая американская радиолокационная станция может видеть, пеленговать и давать координаты на поражение целей, летящих на скорости до 2,5 числа Маха. А "Кинжал" намного быстрее. Поэтому она его, возможно, и видит, но целеуказание по нему дать не может. Отсюда паника при малейшем поводе: сначала – у НАТО, затем – у Киева», – заключил военный эксперт.
Напомним, ранее Алексей Леонков сообщил, что у России помимо «Кинжалов» есть оружие, заставляющее западных оппонентов трепетать от страха. Речь, в частности, идет о подводном беспилотнике «Посейдон», снаряженном ядерной боеголовкой, который может неограниченно долго автономно перемещаться на глубине до тысячи метров со скоростью до 200 километров в час.