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Володин: политическая система России эффективно справилась с давлением коллективного Запада

Политика
Володин: политическая система России эффективно справилась с давлением коллективного Запада

Западу так и не удалось сломить политическую систему РФ. Позитивной новостью поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выступая в рамках открытия выставки в честь 30-летия со дня основания Коммунистической партии Российской Федерации, политик похвалил действующий режим за стойкость к давлению извне.

«Политическая система показала свою эффективность в ситуации вызовов, когда практически все страны НАТО, Вашингтон, Брюссель делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны», уверен Володин.

Ранее парламентарий объявил Соединенные Штаты империей лжи, а также призвал ООН расследовать преступления Вашингтона за рубежом. Об этом сообщает телеканал «360».

#володин #запад #россия

Трансляция медиагруппы "Патриот"