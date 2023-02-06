Володин: политическая система России эффективно справилась с давлением коллективного Запада

Западу так и не удалось сломить политическую систему РФ. Позитивной новостью поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Выступая в рамках открытия выставки в честь 30-летия со дня основания Коммунистической партии Российской Федерации, политик похвалил действующий режим за стойкость к давлению извне.
«Политическая система показала свою эффективность в ситуации вызовов, когда практически все страны НАТО, Вашингтон, Брюссель делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны», — уверен Володин.
Ранее парламентарий объявил Соединенные Штаты империей лжи, а также призвал ООН расследовать преступления Вашингтона за рубежом. Об этом сообщает телеканал «360».