Николай Столярчук купил картину на благотворительной выставке «Грани Любви»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук посетил благотворительную выставку «Грани Любви» в Гостином дворе. Он приобрел картину одного из художников, которые самостоятельно обучают сирот рисовать.
По словам создательницы проекта «Флешмоб одного кадра» Елены Мироновой, все работы были выполнены в разных техниках и ограничены лишь цветовым решением. Столярчук приобрел картину, на которой изображено сердце на багровом фоне.
«Приобрел картину Amore, надеюсь, что мой маленький вклад поможет благородному делу проекта Елены, которая старается принести счастье и любовь в детские дома», — заявил руководитель «Патриота».
Выставка прошла в рамках проекта «Уникальная Россия», главная цель которого — показать неизвестные факты о достижениях и уникальных культурных особенностях страны.