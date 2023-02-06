Политолог Бредихин уличил во лжи Зеленского после его предложения о помощи Турции

Украинский президент Владимир Зеленский предложил помощь пострадавшей от мощных землетрясений Турции. Политолог Антон Бредихин проанализировал его слова.
По мнению эксперта, глава украинского государства солгал, поскольку сегодня Киев ничем не сможет помочь турецкому народу. Все, что пригодилось бы в пострадавших районах Турции, необходимо для ВСУ, пишет издание «ПолитРоссия».
«Зеленский просто должен был предложить свою помощь, учитывая роль Турции в украинском кризисе <...> Так что на практике Зеленский не сможет выполнить свою обещание, и просто устраивает "Квартал 95"», – высказался Бредихин.
Ранее сообщалось о том, что на данный момент в Турции обнаружен 1498 погибший. Подробности передает «360».