Петербуржцы остались без отопления из-за аварии в котельной на Светлановском проспекте

Жители домов на Светлановском проспекте, расположенном в Выборгском районе Санкт-Петербурга, более чем на три часа лишились отопления. Об этом сообщил один из сотрудников ЖСК «Труд».
Подчеркивается, что температура воздуха в квартирах составляет +21 градус, однако она постепенно снижается. Причиной отключения отопления стала авария в котельной №6. В настоящее время сотрудники коммунальных служб занимаются ликвидацией последствий аварии. Предполагается, что тепло вернется в дома петербуржцев к концу дня, передает издание «Невские новости».
С приходом зимы количество коммунальных аварий в Санкт-Петербурге значительно увеличивается. Из-за прорывов труб улицы города затапливает водой, которая затем превращается в лед. Это приводит к образованию пробок. Несмотря на то, что петербуржцы неоднократно обращали внимание губернатора Александра Беглова на состояние труб, проблемы так и не были решены.