Петербуржцы остались без отопления из-за аварии в котельной на Светлановском проспекте

С приходом зимы количество коммунальных аварий в Санкт-Петербурге значительно увеличивается. Из-за прорывов труб улицы города затапливает водой, которая затем превращается в лед. Это приводит к образованию пробок. Несмотря на то, что петербуржцы неоднократно обращали внимание губернатора Александра Беглова на состояние труб, проблемы так и не были решены.