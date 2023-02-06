«Терпение лопнуло». В NetEase рассказали, как Россия ответила на провокации Японии

Правительство Японии, которое вело резко антироссийскую политику, вводя санкции и позволяя себе оскорбительные выпады в адрес Москвы, не ожидало получить ответный удар. И теперь, когда это произошло, японскому премьер-министру Фумио Кисиде придется объясняться с жителями страны, которые пострадают от ответных мер РФ.
Об этом рассуждают политобозреватели китайского издания NetEase. Перевод материала на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, Соединенные Штаты и их партнеры обрушили на Москву широкомасштабные экономические санкции, начав при этом снабжать Киев оружием и боеприпасами на десятки миллиардов долларов.
И Япония, которая входит в число важнейших союзников Вашингона, без долгих раздумий примкнула к антироссийскому лагерю.
«В отличие от Соединенных Штатов и Европы, правительство японского премьер-министра Фумио Кисиды не пошло по пути военной помощи для Украины, а сосредоточилось на введении санкций против РФ», – сообщают китайские аналитики.
Власти Японии ввели против РФ несколько пакетов экономических санкций, стремясь нанести Москве как можно болезненный урон. Один из последних блоков ограничительных мер в Токио приняли всего несколько дней назад – были запрещены поставки в РФ медицинского оборудования и роботов.
И помимо этого правительство Фумио Кисиды регулярно выступает с оскорбительными антироссийскими замечаниями, оспаривая российскую принадлежность Южных Курил.
Москва, отвечая на действия Токио, включила Японию в список недружественных государств. А после того, как был принят недавний санкционный пакет, пресс-цекретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал, что Москва не оставит этот выпад без ответа.
И хотя представитель Кремля не раскрыл какие конкретно меры намерена предпринять российская сторона, ответ Москвы последовал очень скоро и стал весьма болезненным для японцев.
«Кисида не ожидал, что последствия оскорбления России будут настолько серьезными. Президент Владимир Путин явно потерял терпение из-за японских провокаций», – подчеркивают авторы NetEase.
Намек на то, в какой области последуют ответные меры РФ на антироссийскую политику Токио, был сделан еще летом 2022 года, когда президент России Владимир Путин приостановил действие двустороннего соглашения, позволявшего японским рыбакам вести промысел возле Курильских островов.
На протяжении полугода Кабмин Японии, не изменяя своей санкционной политики, пытался склонить Москву пересмотреть позицию по данному вопросу. В частности, в Токио настаивали на проведении межправительственных консультаций с Москвой.
Однако российская сторона тянула с окончательным решением, а на днях в МИД РФ заявили, что межправительственный диалог с Японией невозможен, так как ему мешает санкционная политика Токио.
В Китае уверены, что это заявление внешнеполитического ведомства РФ, которое для Японии стало настоящим ударом, является наказанием за последовательный антирссийский политический курс японских властей.
Для Японии рыболовный промысел играет чрезвычайно важную роль. И теперь Фумио Кисида должен будет как-то объяснить простым японцам, почему им больше нельзя зарабатывать на жизнь добычей и продажей рыбы.