«Терпение лопнуло». В NetEase рассказали, как Россия ответила на провокации Японии

Власти Японии ввели против РФ несколько пакетов экономических санкций, стремясь нанести Москве как можно болезненный урон. Один из последних блоков ограничительных мер в Токио приняли всего несколько дней назад – были запрещены поставки в РФ медицинского оборудования и роботов.