Число погибших во время землетрясений в Турции превысило 1,5 тысячи человек. Ранены 9733 человека. Разрушениям подверглись 3471 здание. Об этом сообщил вице-президент республики Фуат Октай.
В числе погибших на данный момент числятся 1541 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы и оказывать помощь выжившим.
Ранее российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили тему природных катаклизмов. Глава государства предложил Эрдогану помощь в устранении последствий землетрясения.