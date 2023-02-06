Землетрясения в Турции и Сирии. Главное

Турция получила от 45 стран предложения по оказанию помощи, заявил Эрдоган. Спецборт со спасателями вылетел из Греции, с которой у Анкары конфликт на грани военного столкновения. Швеция заявила, что поможет Турции через ЕС, а Финляндия призвала «помогать всем миром», но спецбортов в пострадавшие государства направлять не стала.