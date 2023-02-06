Землетрясения в Турции и Сирии. Главное

Более 1500 человек погибли в Турции и 461 человек в Сирии после сильнейшего за последние 84 года землетрясения в регионе. Менее чем за сутки страны пережили три волны землетрясений: эпицентром стала турецкая территория.
Там пострадало 7634 человека, более 2800 домов разрушены в Хатае, Искандеруне и других городах. Обвалы зданий произошли в сирийских Дамаске и Латакии, а также ряде других провинций.
По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, спрогнозировать точное число жертв невозможно — менее чем за сутки произошло три волны подземных толчков. Сейсмологи предупреждают, что тектонические движения в земной коре продолжаются: основное землетрясение произошло на континентальном тектоническом разломе.
В центральной части Турции продолжаются повторные толчки магнитудой 6,0. Землетрясение магнитудой 5,4 также произошло на юге Казахстана — о разрушениях и жертвах пока не сообщается.
Соболезнуют все, кроме Швеции
Россия готова оказать помощь: президент Владимир Путин выразил соболезнования властям Турции и Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу предложил содействие Анкаре по линии ведомства. Сирийцам окажут помощь российские военные с сирийских баз.
Минздрав РФ готов направить в пострадавшие страны медперсонал, если будут соответствующие запросы. Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы немедленно вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий катастрофы.
Страны Евросоюза намерены отправить десять поисково-спасательных групп, Чехия – 68 пожарных, Япония, Сербия и Молдавия – спасателей. Также группа специалистов прибудет из Узбекистана.
Отправить сотрудников МЧС в Турцию готова и Украина, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования Эрдогану.
Несмотря на напряженные армяно-турецкие отношения, премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о готовности Еревана помочь туркам и сирийцам.
В Сирии спасательные работы проходят менее эффективно, чем в Турции: множество людей остается под завалами, утверждает журналист Аббас Джума. Говорить об окончательном количестве жертв пока рано.
«Не могу дозвониться до родственников. Двоюродный брат написал, говорит, что все вроде живы. Однако по его словам, в и без того ослабленной стране очень неважно проходят спасательные работы», – отметил Джума в Telegram.
Турция получила от 45 стран предложения по оказанию помощи, заявил Эрдоган. Спецборт со спасателями вылетел из Греции, с которой у Анкары конфликт на грани военного столкновения. Швеция заявила, что поможет Турции через ЕС, а Финляндия призвала «помогать всем миром», но спецбортов в пострадавшие государства направлять не стала.
«Швеция чуть не единственная страна в мире, которая не выразила соболезнования Турции после сильнейшего землетрясения. Почему Швеция так ненавидит Турцию? Ответа нет на этот вопрос. Но зато теперь будет ясно, почему Турция презирает Швецию», — заявил экс-депутат Госдумы и политолог Сергей Марков в Telegram.
Эрдоган, спасающий Турцию
Столь масштабная природная катастрофа — огромная трагедия для любой страны, а потому действия турецкого руководства в кризисной ситуации скорее всего предрешат итоги скорых выборов президента, считает политолог Марат Баширов.
«У Эрдогана, если он сейчас правильно себя поведет, резко увеличиваются шансы на победу на президентских выборах в мае. Пострадавшим надо помогать: захоронения, лечение, еда, работа, жилье, пособия, детей пристроить, международная помощь», — заявил Баширов в Telegram.
Тем временем российские спасатели уже вылетели в Турцию и Сирию. По словам экс-руководителя делегации РФ в Совете Европы Петра Толстого, россиян «всегда отличало именно умение сострадать и приходить на помощь тем, кто в ней нуждается».
«Считаете, что "они бы в такой ситуации руку помощи не подали" и "России это не зачтется"? Что ж, возможно. Но мы помогаем не для того, чтобы нас хвалили, а потому что не можем иначе», – ответил Толстой в Telegram ряду комментаторов.
Ранее сочинские сейсмологи зафиксировали на юге России толчки после землетрясения в Турции и Сирии. Подробнее — в нашей статье.