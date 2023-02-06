В Турции сообщили об увеличении числа погибших при землетрясении до 1498

Число погибших в результате серии мощных землетрясений в Турции увеличилось до 1498. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось о 1121 погибшем и 7634 пострадавших. Разрушены порядка трех тысяч домов.
Утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7. Позднее сейсмологи зафиксировали новые подземные толчки.
Из-за сейсмической активности на территории Турции в Сирии погиб 461 человек, более тысячи получили ранения. Обрушились жилые дома и объекты инфраструктуры, спасатели разбирают завалы.