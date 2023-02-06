Василец: большой танковый конфуз Европы стал для Киева полной неожиданностью

Власти Украины устроили в СМИ истерику, когда осознали с какими проблемами связана задержка поставок западных танков, обещаных Киеву странами Евросоюза.
Об этом в эфире RuTube-канала рассказал украинский политик и журналист Дмитрий Василец, по словам которого на фоне победных реляций украинского президента Владимира Зеленского и членов его команды, конфуз Евросоюза с обещанными массовыми поставками тяжелой бронетехники в рамках военной помощи выглядит обманом и унижением Киева.
Ведь Киев действительно поверил, что благодаря своей особенной значимости для коллективного Запада получит немецкие танки. Однако Европа пока не торопится передавать Украине обещанную технику и отделывается от требований украинской стороны неубедительными отговорками.
Истинная причина задержки с поставками Украине вожделенных «Леопардов» получила огласку благодаря бельгийским журналистам, которые выяснили, что немецкие танки первой модификации находятся в частной собственности. И предприниматель, который ранее выкупил у властей устаревшие танки по цене металлолома, теперь пользуется моментом и заламывает Брюсселю за них баснословную цену в сотни тысяч евро.
После того, как подробности разразившегося в Минобороны Бельгии скандала стали широко известны, представители украинской верхушки закатили Евросоюзу настоящую истерику из-за невыполнения обещаний. При этом Киев задрал до небес планку требований к Европе.
Как рассказал своим подписчикам Дмитрий Василец, европейский военно-промышленный комплекс оказался в еще более плачевном состоянии, чем казалось несколько месяцев назад.
«В офисе Зеленского тем временем закатили громкую истерику. Вот, например, официальное лицо [советник главы Офиса президента Украины Михаил] Подоляк потребовал, чтобы западные страны передали Украине абсолютно все свое вооружение. В украинском МИД такая же истерика. Там требуют, чтобы на помощь ВСУ выступил весь объединенный флот НАТО. Подлодки, крейсера, авианосцы – все это Киев хочет видеть в Черном море чуть ли не завтра», – рассказал журналист.
И подобные бурные эмоции украинской стороны, по его словам, совершенно понятны после того, как на Банковой узнали о конфузе Бельгии с танками Leopard-1.
В этой ситуации в Киеве осознали, что все остальные европейские страны подведут их с поставками боевой техники также, как Бельгия.
«Как выяснили СМИ, бельгийское правительство хочет выкупить у бельгийского предпринимателя танки Leopard-1, которые он некогда купил по цене металлолома – по 10-15 тысяч долларов за единицу. Теперь же коммерсант не растерялся и требует по полмиллиона за возврат столь нужных Украине танков, – рассказал Василец. – Вы будете смеяться, но в Британии, судя по пока мягким намекам официальных лиц, произошло что-то похожее».
Для украинской стороны эта история стала настоящей неожиданностью и именно поэтому сейчас так истерят «говорящие головы Зеленского», добавил журналист.
Официальная версия гласит, что такое количество западных танков нужно ВСУ для якобы готовящегося весной большого наступления. Однако на самом деле Зеленскому нужно любой ценой заткнуть образовавшиеся в украинской обороне бреши, так как в противном случае российские войска в Донбассе продвинутся далеко вперед.
Даже по оценке западных спецслужб, украинские войска находятся в крайне опасном положении на грани полного уничтожения. Именно поэтому западные партнеры Киева в последнее время кинулись собирать с миру по нитке танки для Украины.
Им приходится спешить, так как времени остается все меньше, и в какой-то момент марионеточный киевский режим может рухнуть и спасать будет уже некого. Но со сбором военной помощи Украине в Европе дело не ладится из-за того, что какое-то время назад военные ведомства стран ЕС производили странные манипуляции с предназначенной под списание боевой техникой, заключает Василец.