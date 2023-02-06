Василец: большой танковый конфуз Европы стал для Киева полной неожиданностью

Им приходится спешить, так как времени остается все меньше, и в какой-то момент марионеточный киевский режим может рухнуть и спасать будет уже некого. Но со сбором военной помощи Украине в Европе дело не ладится из-за того, что какое-то время назад военные ведомства стран ЕС производили странные манипуляции с предназначенной под списание боевой техникой, заключает Василец.