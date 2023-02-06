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Верховная рада Украины проголосовала за признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией

Общество
Верховная рада Украины проголосовала за признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией

Верховная рада Украины признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Об этом сообщили в парламенте страны.

Депутаты украинской Рады также потребовали от НАТО, ОБСЕ и руководителей других государств принять такое же решение в отношении ЧВК «Вагнер». Отмечается, что за соответствующее постановление проголосовали 333 члена парламента.

Ранее «музыканты» назвали власти США, Британии и Канады обер-террористическими и незаконными. По словам предпринимателя Евгения Пригожина, госаппараты перечисленных стран не выглядят в глазах ЧВК «Вагнер» легитимными.

Бизнесмен ранее также прокомментировал желание Вашингтона объявить формирование «значимой транснациональной преступной организацией». Он заявил, что после этой инициативы отношения бойцов «оркестра» и американского политического истеблишмента перешли в разряд «разборки преступных кланов».

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