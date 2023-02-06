Верховная рада Украины проголосовала за признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией

Верховная рада Украины признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Об этом сообщили в парламенте страны.
Депутаты украинской Рады также потребовали от НАТО, ОБСЕ и руководителей других государств принять такое же решение в отношении ЧВК «Вагнер». Отмечается, что за соответствующее постановление проголосовали 333 члена парламента.
Ранее «музыканты» назвали власти США, Британии и Канады обер-террористическими и незаконными. По словам предпринимателя Евгения Пригожина, госаппараты перечисленных стран не выглядят в глазах ЧВК «Вагнер» легитимными.
Бизнесмен ранее также прокомментировал желание Вашингтона объявить формирование «значимой транснациональной преступной организацией». Он заявил, что после этой инициативы отношения бойцов «оркестра» и американского политического истеблишмента перешли в разряд «разборки преступных кланов».