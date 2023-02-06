Лавров поговорил с главой МИД Турции Чавушоглу насчет землетрясения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу насчет землетрясения, которое стряслось 6 февраля. Об этом рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Руководитель министерства заявил о готовности официальной Москвы сделать все возможное для оказания помощи Анкаре в связи с катастрофическим происшествием.
Ранее сообщалось, что Россия проинформировала руководство Турции о готовности помочь после землетрясения. Соответствующее заявление сделали в Кремле.