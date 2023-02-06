Сочинские сейсмологи зафиксировали толчки после сильного землетрясения в Турции

Специалист подчеркивает, что отголоски землетрясения зафиксированы на территории от Сириуса до Центрального района Сочи. Их мощность составила примерно три балла из десяти возможных. Кроме того, сейсмологи зафиксировали большое количество форшоков — небольших толчков. Значительная часть из них пришлась на утро.