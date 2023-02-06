Сочинские сейсмологи зафиксировали толчки после сильного землетрясения в Турции

Сотрудники сейсмологической станции зафиксировали небольшие толчки после сильного землетрясения, произошедшего в Турции утром 6 февраля. Об этом рассказала руководитель станции Елена Карпович.
Специалист подчеркивает, что отголоски землетрясения зафиксированы на территории от Сириуса до Центрального района Сочи. Их мощность составила примерно три балла из десяти возможных. Кроме того, сейсмологи зафиксировали большое количество форшоков — небольших толчков. Значительная часть из них пришлась на утро.
Сильное землетрясение в Турции и Сирии произошло утром понедельника, 6 февраля. По предварительным данным жертвами стихии стали более тысячи человек. Подземные толчки ощущались в Грузии, Бейруте, Гренландии и России.