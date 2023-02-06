Турки предположили, что Шольц отправляет танки на Украину для борьбы с «инопланетянами»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц стал объектом насмешек после заявления о военной помощи киевскому режиму. Читатели турецкого издания Haber7 предположили, что глава немецкого правительства отправляет танки для борьбы с «инопланетянами».
Шольц сообщил о договоренностях с украинским лидером Владимиром Зеленским, что предоставленное ВСУ вооружение не будет применено для атаки по России. Слова Шольца рассмешили пользователей Сети.
«Если танки отправляют не для атак по России, тогда для чего? Против инопланетян будут использовать?» — поинтересовался один из читателей.
«Их закупают для декорации», — сыронизировал другой.
Ранее телеканал «360» сообщил, что глава МИД Палестины Рияд аль-Малики потребовал от НАТО остановить поставки оружия Украине.