Полпред президента РФ в ДВФО оценил итоги развития Хабаровского края

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал положительную оценку итогам развития Хабаровского края в прошедшем 2022 году.
По его словам, регион сохранил устойчивость и продолжал развиваться, несмотря на все санкции и экономический кризис, передает информационный портал PROkhab.ru. Полпред президента похвалил руководство региона за достигнутые в прошлом году неплохие показатели социально-экономического развития.
Например, индекс промышленного производства в Хабаровском крае в минувшем году вырос на 2,5%. Рост валового регионального продукта в 2022 году по сравнению с куда более благополучным 2021 годом составил 14% и достиг показателя почти в 1,4 трлн рублей.
Юрий Трутнев отметил, что регион сохранил траекторию стабильного развития. Он также пообещал активно помогать краевым властям в решении тех проблем, которые относятся к компетенции федерального центра.