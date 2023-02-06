Шесть российских легкоатлетов получили возможность выступать в нейтральном статусе

Прыгуны в высоту Никита Курбанов, Никита Анищенков, прыгуны в длину Данил Чечела, Артем Чермошанский, ходок Максим Пянзин и бегунья на длинных дистанциях Марина Ковалева официально получили нейтральный статус и готовы под ним участвовать в мировых и континентальных первенствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.