Global Times: США с помощью политического трюка хотят заработать на украинском конфликте

Передача замороженных активов Москвы Киеву является трюком Вашингтона, чтобы нажиться на украинском кризисе, сообщает издание Global Times (GT).
Одновременно с этим США хотят добиться ослабления России, пишут обозреватели китайского издания.
«Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс», — описали американский план эксперты GT.
По мнению китайских аналитиков, передача российских денег Украине окончательно подорвет доверие к американскому правительству. А это приведет к ускорению отказа от доллара в мировой торговле, заключили авторы статьи.