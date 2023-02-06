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Global Times: США с помощью политического трюка хотят заработать на украинском конфликте

Политика
Global Times: США с помощью политического трюка хотят заработать на украинском конфликте

Передача замороженных активов Москвы Киеву является трюком Вашингтона, чтобы нажиться на украинском кризисе, сообщает издание Global Times (GT).

Одновременно с этим США хотят добиться ослабления России, пишут обозреватели китайского издания.

«Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс», — описали американский план эксперты GT.

По мнению китайских аналитиков, передача российских денег Украине окончательно подорвет доверие к американскому правительству. А это приведет к ускорению отказа от доллара в мировой торговле, заключили авторы статьи.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"