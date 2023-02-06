Актер Иван Охлобыстин призвал «прозревших» эмигрантов вернуться в Россию

По словам актера, бегущие из своей страны при первых же неприятностях имеют больше причин для отчаяния. Помимо этого, деятель культуры отмечает, что в соцсетях к нему как к посреднику постоянно обращаются граждане, мечтающие вернуться в РФ. Спикер призывает всех, кто, столкнувшись с русофобией, осознал истинное отношение к русскому народу западных «партнеров», вернуться в Отечество и тут строить свою жизнь.