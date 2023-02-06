«Отбомбились по Бахмуту»: Пригожин прокомментировал свой полет на Су-24

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал свой боевой вылет на сверхзвуковом бомбардировщике Су-24 в ночь на 6 февраля.
Видеообращение бизнесмена прямо из кабины опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». Пригожин заявил, что экипаж отбомбился по Бахмуту, а также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому решить судьбу города посредством воздушной дуэли.
«Владимир Александрович, приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на Миг-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — заявил предприниматель.
Евгений Пригожин находился в боевом самолете в качестве штурмана. В составе экипажа ЧВК «Вагнер» он нанес удары по позициям ВСУ на территории Бахмута.