«Вопрос безопасности». Депутат Выборный предостерег коллег от поездок за границу во время СВО

Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что отказ российских парламентариев, правоохранителей и других должностных лиц от поездок на отдых за границу — это вопрос обеспечения их безопасности.