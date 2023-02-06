«Вопрос безопасности». Депутат Выборный предостерег коллег от поездок за границу во время СВО

Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что отказ российских парламентариев, правоохранителей и других должностных лиц от поездок на отдых за границу — это вопрос обеспечения их безопасности.
Такое мнение народный избранник высказал в беседе с «Политикой сегодня», комментируя предложение бизнесмена Евгения Пригожина законодательно запретить чиновникам и депутатам отдыхать за пределами РФ на время спецоперации на Украине. Как отметил Выборный, данный вопрос является «очень непростым».
«Я думаю, господин Пригожин сталкивается с реалиями и проблемами, которые возникают при проведении спецоперации. Он прекрасно осознает степень угрозы со стороны ряда государств не только в отношении нашего государства, но и в отношении конкретных лиц. Под прицелом высшие должностные лица и парламентарии. И мы знаем, что Киев вместе с союзниками может без зазрения совести совершать разного рода провокации, потому что для них человеческая жизнь – ничто», — посетовал парламентарий.
Инициатива Пригожина, с точки зрения Выборного, обусловлена беспокойством о гражданах РФ, особенно государственных и муниципальных служащих, парламентариях, силовиков – тех, кто обладает определенными полномочиями. Собеседник «ПС» добавил, что в России отчетливо осознают необходимость укрепления национальной безопасности страны.
«С юридической точки зрения законодательный запрет на выезд чиновников и депутатов за границу непосредственно во время СВО необходимо тщательно проработать – посмотреть, нет ли конфликта интересов с точки зрения Основного закона [Конституции РФ] и других законов, которые регулируют вопросы прохождения службы в органах государственной власти. Этот вопрос требует тщательной проработки, но само идейное решение мне понятно. Оно мне симпатично», — признался единоросс.
Также Анатолий Выборный призвал обратить внимание на то, как выстраивают политику в этой части Соединенные Штаты.
«США всеми силами содействуют тому, чтобы, например, бывшие военнослужащие, особенно те, кто уходит на пенсию, пускали корни в других государствах, пропагандировали там американский образ жизни, американскую политику, американскую мечту. Для того, чтобы информационно, психологически, нравственно, экономически, как угодно, поглотить, поставить на службу это государство», – объяснил депутат.
Напомним, ранее однопартиец Выборного, депутат ГД Владимир Новиков выступил против инициативы Евгения Пригожина по запрету выезда за границу для депутатов. По его словам, подобные действия недопустимы во время специальной военной операции, но принимать по этому поводу федеральный закон — «нет необходимости».