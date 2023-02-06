Футболисты, борцы и волейболистки оказались под завалами после землетрясения в Турции

В провинции Малатья под завалами оказались 14 игроков женской волейбольной команды «Хатай». О судьбах волейболисток пока ничего неизвестно. Также в результате подземных толчков пострадали игроки мужской команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор», троих уже удалось найти.