Футболисты, борцы и волейболистки оказались под завалами после землетрясения в Турции

Множество спортсменов турецких клубов и борцов остались под завалами после мощного землетрясения на юге страны. Родные и близкие молятся об их спасении.
В провинции Малатья под завалами оказались 14 игроков женской волейбольной команды «Хатай». О судьбах волейболисток пока ничего неизвестно. Также в результате подземных толчков пострадали игроки мужской команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор», троих уже удалось найти.
В городе Кахраманмараше под завалами оказались 30-40 борцов местного клуба. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Таха Акгюль в соцсетях сообщил, что спортсмены ждут срочной помощи спасателей.
Также стало известно о зажатых в руинах зданий игроках футбольной команды «Марашспор». Одного из членов технического комитета удалось спасти, другие по-прежнему ждут помощи.